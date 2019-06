Vom Zimmermann zum Mister E-Prix

Am Samstag in einer Woche surren die Stromboliden mit über 200 Stundenkilometern den Aargauerstalden runter.

Doch noch ist Pascal Derron der Stress rund um das Formel-E-Rennen in Bern nicht anzumerken. «Die Vorbereitungen laufen nach Plan», sagt der Inhaber von Swiss E-Prix Operations, der Firma, welche das Rennen veranstaltet.

Zu Derrons ruhigem Gemütszustand dürften auch die Fehler beitragen, die er im letzten Jahr bei der Erstauflage des E-Prix in Zürich begangen hat – genauer gesagt die Lehren, die er daraus gezogen hat.

So werden nun in Bern Strassenabschnitte und Bauten entlang der Strecke tagsüber hergerichtet. «In Zürich haben wir alles in der Nacht gemacht – mit den entsprechenden Reklamationen wegen des Lärms.»

Trotz seiner Ruhe: Für den 42-Jährigen steht viel auf dem Spiel. Seine Firma trägt das gesamte wirtschaftliche Risiko.

Der Eigentümer der Rennserie, die britische Firma Formula E Operations, fungiert nur als Lizenzgeber. Für neun Jahre hat sie der Swiss E-Prix Operations die Erlaubnis erteilt, in der Schweiz Formel-E-Rennen auszurichten.

Was ihn die Lizenz gekostet hat, will Derron nicht verraten. Nur so viel: «Verglichen mit dem Preis für die Lizenzrechte von anderen Grossveranstaltungen befindet sich die Summe im oberen Bereich.»

«Wir verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie, welche das Gurtenfestival benötigt.»Pascal DerronOrganisator Swiss E-Prix

Dieser «obere Bereich» lässt sich nur schwer einschätzen. Zwar ist bekannt, dass sich Saudiarabien für 260 Millionen Dollar eine Formel E-Rennlizenz für zehn Jahre sicherte. Doch einen Vergleich mit dem Vertrag des Golfstaats lässt Derron nur bedingt gelten.