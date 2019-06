Vom Schuhputzer zum Unternehmer

Arbeit fand er in der Gastronomie. «Und obwohl ich Hindu bin, habe ich mal in einer Metzgerei gearbeitet, in der unsere heiligen Kühe geschlachtet werden», sagt er. Dann stand ein Inserat in der Zeitung: Rikscha-Rahrer in Bern gesucht. Sohan Lal meldete sich. So wurde er temporär angestellt, machte bald einen so grossen Umsatz, dass die Firma ihn fix anstellte und ihm im Winter bezahlten Urlaub gab.

Heute ist er selbstständig und besitzt drei Rikschas und ein elektrisches Tuk-Tuk. «Reparieren kann ich sie nicht, aber ich fahre sowieso lieber umher», sagt er. Das Fahren gebe ihm ein Gefühl, zu Hause zu sein. Auch in Bern treffe er wieder viele Leute und lerne von anderen Kulturen. Genau wie damals auf Indiens Strassen.

Er stationiert sich mit der Rikscha beim Zytglogge. Sein Kennerblick wandert von einem Touristen zum nächsten. «Asiaten sind meist in der Gruppe, die haben keine Zeit.» Auf der anderen Strassenseite steht ein Paar. Lal marschiert los. «Das Spektakel startet in zwei Minuten», informiert er sie auf Englisch. Die beiden reissen ihren Blick vom Zytgloggeturm los und blicken ihn an. Er lächelt, erzählt vom Uhrenspiel, am Schluss wollen sie dennoch nicht mitfahren. Lal weiss, warum: «Ich war zu direkt.»

Inder wollen handeln

Bis zu zwölf Stunden ist er auf Touristenfang. Ist er erfolgreich, fährt er ein oder auch zwei Stunden durch die Unesco-geschützte Stadt. 80 Franken will er dafür, aber nicht immer: Bei Indern lege er einen höheren Satz an. «Auch wenn sie im Bellevue Palace schlafen, wollen sie mit mir feilschen. Das mag ich.»

Einem indischen Hochzeitspaar hat er hingegen ein Geschenk in Form eines Rabatts gemacht. Einige Schweizer wollen nicht mit ihm fahren. «Wenn sie mich sehen – einen kleinen, dünnen Inder –, kommen sie nicht mit dem Gedanken zurecht, dass ich sie fahre.» Weil sich Schweizer nicht gewohnt seien, dass jemand körperlich für sie arbeite.