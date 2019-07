Vier Verletzte nach Frontalkollision

Am Dorfausgang von Bowil kam es zur Frontalkollision mit vier Verletzten. Quelle: Google Streetview.

In Bowil kam es am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr zu einem schweren Unfall. Nach aktuellem Kenntnisstand war ein Auto von Langnau herkommend auf der Bernstrasse in Richtung Zäziwil unterwegs, als es im Bereich Wyden am Dorfausgang von Bowil aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Kantonspolizei mitteilte.