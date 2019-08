Vier Verletzte nach Frontalkollision

Kurz vor 18.40 Uhr war am Freitagabend ein Autolenker von Konolfingen her in Richtung Oberdiessbach unterwegs, als das Auto kurz vor Höhe Schlupf auf die Gegenfahrbahn geriet. Daraufhin kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto und daraufhin mit einem zweiten nachfolgenden Auto, das ebenfalls in Richtung Konolfingen unterwegs war.