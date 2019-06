Verletzter Velofahrer in Bern aufgefunden

Auf Höhe der Bernastrasse 6 in Bern wurde der verletzte Verlofahrer aufgefunden. Quelle: Google Streetview

Auf der Bernastrasse in Bern wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr ein verletzter Velofahrer am Boden aufgefunden., wie die Kantonspolizei mitteilt. Der Mann war zunächst durch eine Passantin erstbetreut und nach dem Eintreffen der Rettungskräfte mit der Ambulanz ins Spital gefahren worden.