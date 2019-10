Verklebte 100er-Noten legen Postomaten lahm

Die Postfinance bestätigt gegenüber dem Medium Störungen an zahlreichen Schweizer Postomaten. Verantwortlich seien die neuen 100er-Noten. «Der Grund ist, dass die neuen Noten zusammenkleben, wodurch die Notenausgabe blockiert wird», erklärt Postfinance-Sprecher Johannes Möri. Seit der Umrüstung auf den neuen Geldschein sei einer der Gerätetypen störungsanfälliger. Um welchen es sich handelt, wollte Möri nicht sagen.

Ausweichen auf Poststellen

Betroffen seien in erster Linie Postomaten der Regionen Luzern, Bern und Solothurn, teilweise auch Basel, Aarau und Zug. Man arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems, so der Sprecher. Bei einer Störung des Automaten finde keine Buchung statt und dem Kunden werde der Geldbetrag nicht belastet. So erscheine auf dem Display lediglich eine Fehlermeldung.

Möri empfiehlt Postfinance-Kunden bei Störungen an den Postomaten in eine Poststelle zu gehen. Auch bei Migros, Manor, Spar, der SBB, den Coop-Pronto-Shops sowie bei Denner könne man mit der Postcard gebührenfrei Bargeld beziehen.

Andere Banken sind offenbar nicht betroffen. Die Berner Kantonalbank und Valiant haben keine Probleme mit den neuen 100er-Noten an ihren Automaten, wie es auf Anfrage hiess. Das 100er-Nötli ist seit dem 12. September im Umlauf und vervollständigte die aktuelle 9. Banknotenserie.