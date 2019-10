Verhärtete Fronten am Kreuzplatz

Doch aus dem Projekt wird vorläufig nichts, wie das Internetportal «Bern-Ost» berichtet. Denn der Eigentümer des Nachbargrundstücks, ein Architekturbüro, hat Einsprache erhoben. Dessen Anwalt erklärt gegenüber «Bern-Ost», dass in diesem Gebiet eine Planungspflicht be­stehe. Solange keine gültige Überbauungsordnung vorliege, dürfe nichts realisiert werden. Ein solcher Plan müsste vom Stimmvolk genehmigt werden.

Konolfingens Vizegemeindepräsident Simon Buri räumt ein, dass es zwar eine Planungspflicht gebe. Doch könne die Gemeinde einzelne Projekte bewilligen, falls sie dem Sinn der Zone nicht widersprächen. Für die Gemeinde wäre eine Zwischen­nutzung wünschenswert. Er sei von Leuten aus dem Dorf angesprochen worden, die sich über eine Bäckerei freuen würden.

Die Gemeinde hat keine Freude, dass die zwei Liegenschaften am Kreuzplatz leer stehen. Sie will nun versuchen, in dieser Pattsituation die beiden Parteien an einen Tisch zu bringen und zu vermitteln.