Verein Spoken Word erhält Berner Kulturpreis

Unter dem Label «Dichterschlacht» und mit der Lesebühne «Rauschdichten» habe der Verein Reihen geschaffen, an denen sich die Poetinnen und Poeten der ganzen deutschsprachigen Szene das Mikrofon reichten.

Die Preisverleihung findet am 30. Oktober in Biel statt. Der kantonale Kulturpreis wird jährlich vergeben, zuletzt ging er an die Heitere Fahne in Wabern (2018), das Théâtre de la Grenouille in Biel (2017), den Verein Lichtspiel in Bern (2016) und die Jazzwerkstatt Bern (2015).

Mit 10'000 Franken dotiert ist der Kulturvermittlungspreis. Dieses Jahr geht er an die Musiker Julien Annoni und Olivier Membrez aus dem Berner Jura. Ihr Schaffen sei vielschichtig, avantgardistisch und stets der zeitgenössischen Musik verpflichtet, schreibt der Kanton.

Sie legten besonderes Gewicht auf die Vermittlung und fänden dafür immer wieder neue Formen. So gelinge es den beiden Musikern, ihre Leidenschaft für die zeitgenössische Musik auf ein Publikum jeden Alters überspringen zu lassen.

www.spokenwordbiel.ch