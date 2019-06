Verbogene Gleise verursachen Zugchaos

Die grosse Hitze hat am Donnerstagnachmittag zwischen Bern und Bern Wankdorf ein Bahngleis verbogen. Eines der vier Gleise konnte in der Folge nicht mehr befahren werden. Viele Pendler und andere Reisende mussten Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen.

Zusätzlich waren aufgrund einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank die Strecken Bern-Burgdorf und die Bahn-2000-Strecke Bern-Olten nicht befahrbar, wie SBB-Mediensprecher Jürg Grob am frühen Donnerstagabend mitteilte.

Auch am Freitagmorgen dauerte die Störung noch an. Gemäss dem Bahnverkehrsinformationsdienst ist die Strecke seit 8 Uhr wieder freigegeben. Dafür haben die SBB mit Informatikproblemen zu kämpfen.

Viele betroffene Pendler machten ihrem Ärger am Donnerstag auf Twitter Luft, so etwa Fabian Stocker-Wenger.

Er habe von Zürich nach Bern via Biel dreieinhalb Stunden gebraucht, schreibt er weiter. (sih/mb/pd)