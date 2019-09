Velotour auf dem «Grünen Band»

Am Mittwoch hat die Ge­meinde Wohlen zur Eröffnungsfahrt der Nordschleife der Veloroute 888 eingeladen. Zahlreiche Verantwortliche sind anwesend, darunter der Könizer Gemeinderat Hansueli Pestalozzi (Grüne). «Das war eine wunderschöne Fahrt», lobt er, als er sich vom Drahtesel schwingt.

«Dem Aspekt der Naherholung messen wir grosse Bedeutung bei.»Hansueli Pestalozzi, Gemeinderat Köniz

Initiiert wurde das Projekt «Grünes Band» im Rahmen der Raumentwicklung in seiner Gemeinde. Die Idee überzeugte, und in der Folge setzte sich die Regionalkonferenz Bern-Mittelland mit dem «Grünen Band» auseinander. Heute erstreckt es sich über die Agglo-Gemeinden der Stadt Bern.

Was ist das «Grüne Band»?

Die Agglomeration Bern zeichne sich schon heute durch eine hohe Lebensqualität aus, wie Pestalozzi auf einem Zwischenstopp erklärt. «Mit dem ‹Grünen Band› rund um die Stadt Bern wollen wir diesen Zustand aufrechterhalten», sagt er und merkt an: «Vor allem dem Aspekt der Naherholung messen wir grosse Bedeutung bei. Das ‹Grüne Band› soll die stadtnahe Erholung ermöglichen.» Ausserdem soll es den Übergang von der Stadt zum Land markieren. Den Zugang zum «Grünen Band» ermöglicht die nun er­öffnete 60 Kilometer lange Velostrecke 888.

Doch der neue Veloweg soll nicht einfach zum Radeln da sein: Velofahrerinnen und Velofahrer sollen auch etwas erleben. In Zusammenarbeit mit den Agglo-Gemeinden will die Tourismusorganisation Bern Welcome den Veloweg zu einer Attraktion machen. Zielpublikum seien dabei die sogenannten Fahrradwanderer, sagt Thomas Brudermann, Produktmanager bei Bern Welcome.

«Wer fahrradwandert, hält zwischendurch an und will sich intensiv mit seiner Umgebung auseinandersetzen», sagt er. So seien Infotafeln, Radständer oder auch Liegen auf der Velostrecke geplant. Das Projekt von Bern Welcome könne nur in Zusammenarbeit mit Gemeinden realisiert werden.