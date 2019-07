Velotasche Tranzbag wird deutsch

Er könne damit seine Nachfolge regeln, sagt der 64-Jährige. Die Übernahme von Tranzbag durch Evoc sei für ihn die mitAbstand beste und erfreulichste Lösung. Der Verkaufspreis wird nicht publiziert. Evoc-Chef und -Mitinhaber Bernd Stucke schreibt in einer Medienmitteilung, er wolle die Marke Tranzbag beibehalten und parallel zu Evoc weiterentwickeln. Luginbühl werde die Gruppe als Berater und Mitentwickler auch künftig unterstützen. Mit der ersten Übernahme der Firmengeschichte könne Evoc die Marktführerschaft im Bereich des Velotransports ausbauen.

Produziert werden die Tranzbag-Velotaschen weiterhin in Sri Lanka von Aqua Dynamics. Das Unternehmen mit 1400 Mitarbeitenden hat sich auf Produkte für das Kitesurfing, Windsurfing, Paragliding, auf Zelte und Segel spezialisiert.

In Bern, Zürich und Neuseeland beschäftigt Tranzbag sechs Personen in Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung. Luginbühl will sie bei seinem Beratungsunternehmen Repaper weiterbeschäftigen und mit neuen Aufgaben betrauen.