Velolenkerin bei Sturz schwer verletzt

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde ihr am Freitag kurz nach 18 Uhr ein Unfall in Spiegel gemeldet. Eine Velofahrerin fuhr auf der Bellevuestrasse in Richtung Stadt Bern. In einer Linkskurve kurz nach der Verzweigung Sonneggrain ist die Frau aus noch zu klärenden Gründen gestürzt.