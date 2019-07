Velofahrerin stürzt nach Kollision mit Auto

In Biel kam es am Mittwochnachmittag auf der Mettstrasse zu einem Verkehrsunfall. Um ca. 16.30 Uhr wurde eine Velofahrerin, die stadteinwärts fuhr, von einem Auto gestreift, das in die Einfahrt zur Tankstelle einbiegen wollte. Die Velofahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie begab sich später selbstständig ins Spital.