Velofahrerin bei Kollision verletzt - Autolenker flüchtet

Bei der Verzweigung Könizstrasse/Waldeggstrasse kam es zum Unfall. Quelle: Google Streetview

Am Montag kam es gegen 6.50 Uhr in Köniz zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Velofahrerin. Die 34-jährige Velofahrin fuhr auf der Könizstrasse Richtung Bern. Auf Höhe der Verzweigung Könizstrasse/Waldeggstrasse prallte sie aus noch zu klärenden Gründen in ein Auto, welches sich ebenfalls im Kreuzungsbereich befand, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Die Frau stürzte zu Boden.