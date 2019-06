Uni Bern ist wegen 100-Millionen-Spende im Dilemma

Zwar hat die Ankündigung des Philanthropen Hansjörg Wyss für Funkenflug gesorgt: 100 Millionen Franken, so gab er vier Tage vor Weihnachten bekannt, wolle er für die Klimaforschung in die Universität Bern stecken. Doch an sein Geschenk knüpfte der private Wohltäter Bedingungen. Sowohl der Kanton als auch die Universität müssen ebenfalls je 50 Millionen Franken in den nächsten zehn Jahren einschiessen. Das Wyss Centre Bern (WCB) soll die Vision haben, dass Wohlstand und Schutz der Natur über eine nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen vereinbar sind.

Die Politik spurte. Der Grosse Rat bewilligte die Beteiligung – allerdings nicht, ohne dass die Fremdfinanzierung der Uni infrage gestellt worden wäre. Er sei besorgt, wenn Private direkt Einfluss darauf nehmen, wie geforscht werde, monierte SVP-Grossrat Patrick Freudiger (Langenthal). «Und uns das am Schluss als unabhängige Forschung verkauft wird.»

Er erinnerte an den «Zürcher Appell»: 27 Professoren wehrten sich vor sechs Jahren gegen ein Sponsoring der Uni Zürich durch die UBS im Umfang von 100 Millionen Franken. Sie stiessen einen breiten öffentlichen Diskurs an mit ihrer Mahnung, die akademische Unabhängigkeit nicht mit problematischen Kooperationen zu gefährden.

Mehr fremdfinanziert

Die Zahlen zur schweizweiten Hochschulfinanzierung pflegt das Bundesamt für Statistik. Sie bieten lediglich einen groben Überblick, aber bestätigen die Tendenz: Die Schweizer Universitäten machen sich mehr und mehr abhängig von Drittmitteln, die sie mit Wachstum und Forschungsaufwand rechtfertigen. Bei der Uni Bern betrugen sie vor 23 Jahren 63 Millionen und waren 2017 mehr als dreimal so hoch (193 Millionen). Im gleichen Zeitraum wuchs der Umfang der Hochschulrechnung von 392 auf 537 Millionen an.

In der Zwischenzeit seien sich die Unileitungen der Problematik privater Finanzierung bewusster geworden und schauten genauer hin, sagt der Berner Staatsrechtsprofessor und Mitinitiant des Appells, Markus Müller. «Bedenken habe ich nach wie vor», sagt Mitunterzeichner Pio Caroni, emeritierter Professor für Rechtsgeschichte und Schweizerisches Privatrecht der Uni Bern. Die Universitäten haben zwar ihre Richtlinien für die Unterstützung von privater oder unternehmerischer Seite überarbeitet. «Wir begnügen uns aber viel zu rasch mit dem Befund, dass neue Regeln erlassen wurden», stellt Caroni fest. «Mir fehlen Belege dafür, dass diese Richtlinien greifen.»

Zudem schaffen die Universitäten zögerlich mehr Durchblick. Die Uni Zürich lobte sich selbst dafür, dass sie als Erste auf ihrer Website im Detail auflistet, wer von wem unter welchem Projekttitel zu welchem Zweck und über welchen Zeitraum hinweg wie viel Geld erhält. Recherchen des «Tages-Anzeigers» brachten jedoch ans Licht: Von 121 Millionen Drittmitteln werden nicht mehr als gut 28 zugeordnet. Die Differenz wird mit administrativen Hürden begründet.

Transparenz sei zwar wichtig, bringe ohne klare Rahmenbedingungen alleine aber zu wenig, stellt Müller fest. So dürfte etwa ein Unternehmen nicht im selben Bereich Forschung sponsern, in dem es eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt. Sonst gerät die Unabhängigkeit der Forschung rasch ins Zwielicht. Die UBS hätte demzufolge nicht in wirtschaftswissenschaftliche Lehrstühle an der Universität Zürich investieren dürfen, ebenso wenig wie Novartis in ein Augeninstitut an der Universität Basel.

Die Annahme von fremden Geldern kann aber generell die Reputation schädigen, weil man sich bereits einem Generalverdacht unterstellt. Etwa, wenn die Uni Bern bekannt gibt, dass fünf lokale Energieversorger die Finanzierung der Stiftungsprofessur für Staat und Markt übernehmen.

Namensgebung kritisiert

Das Zentrum nach Hansjörg Wyss zu benennen heisse die Finanzierung zu priorisieren vor den erbrachten Leistungen und dem Zweck dieser Einrichtung, monierte die Studierendenschaft der Uni Bern SUB. Sie stört sich am Namen, der sich an das Wyss Center for Bio and Neuroengineering an der Universität Genf und an das Wyss Zurich der Universität Zürich anlehnen muss. Ihre Uni soll weiterhin hauptsächlich durch staatliche Gelder betrieben werden, fordern die Berner Studentinnen und Studenten. Drittmittel lehnen sie nicht grundsätzlich ab. Sie fordern aber strenge Regeln, um die Unabhängigkeit der Forschung sicherzustellen.

Drittmittel bedeute nicht unmittelbar Fremdfinanzierung, argumentiert die Uni Bern. 2018 flossen aus privaten Quellen rund 30 Millionen Franken der Hochschule zu, es handelt sich dabei um Finanzierungen aus Privatwirtschaft und von Stiftungen. Weiter reicht die Transparenz nicht.

Auch die vom Wyss Center Bern finanzierten Forschungsprojekte würden als Drittmittel ausgewiesen. Vorgesehen ist dafür eine Stiftung. Allerdings ist auch die Rechtsform der Trägerorganisation noch nicht bestimmt, wie die Uni bestätigt. «Auf die Finanzierungsstruktur der Universität hätte das Wyss Centre keinen wesentlichen Einfluss», so die Kommunikationsverantwortliche Nathalie Matter, «weil der Anteil an der Gesamtfinanzierung nicht sehr hoch ist und sich auch der Kanton über 10 Jahre paritätisch an dessen Finanzierung beteiligen würde.» Aktuell sei die Universität Bern daran, ihre Grundlagen so anzupassen, dass sie detaillierte Angaben zur Herkunft ihrer Mittel machen kann, sagt Matter. «Dies ist kurzfristig noch nicht möglich.»

Kein Aufschrei

Die Wyss Foundation wird mit Kanton und Uni im Leitungsausschuss sitzen, der wie ein Verwaltungsrat strategisch tätig ist. Ein Aufschrei blieb in Bern aus. Zum einen, weil die hiesige Uni mit dem Oeschger Centre for Climate Change Research bereits einen Schwerpunkt in der Klimaforschung betreibt. Und weil das Engagement von Wyss ein gesellschaftliches Interesse trifft, das politisch keinen Widerspruch mehr duldet. Schliesslich sind auch 50 hoch qualifizierte Arbeitsplätze und eine Wertschöpfung bis 140 Millionen Franken versprochen.

Die Verträge für das Wyss Centre Bern sind seit April hängig. Das Gesuch sei bei der Wyss Foundation termingerecht Ende März eingereicht worden, richtet der Kanton aus. Es werde geprüft.

Das UBS-Centre an der Uni Zürich prosperiert. Journalisten hatten sich vor Gericht das Recht erstritten, in die Verträge Einblick zu nehmen. (Berner Zeitung)