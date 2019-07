Umstrittene Baustelle: Gibts leichte Anpassungen?

Beim Knatsch um die Baustelle in der oberen Rathausgasse haben sich am Donnerstag Vertreter der privaten Bauherrschaft und des Rathaus-Brunngassleists erneut an einen runden Tisch gesetzt. Von der Stadt war dieses Mal niemand dabei. Informiert über das Gespräch wurde Mathias Kühni, Abteilungsleiter beim Tiefbauamt, trotzdem. Er spricht von einer «leichten Entspannung» der Situation, die Diskussion habe sich versachlicht. Dennoch stehe ein weiteres Treffen an. Vom Rathaus-Brunngassleist war niemand erreichbar.