Trotz Hitzesommers weniger Gäste in Berner Badis

Am Wochenende ist in der Stadt Bern die Saison der Freibäder zu Ende gegangen. Rund 1,1 Millionen Badegäste tummelten sich im kühlen Nass. Trotz des Hitzesommers sind das etwa 120'000 Besucher weniger als im Vorjahr.

Der Badesommer 2019 reiht sich in der Statistik als durchschnittlich ein, wie das Sportamt der Stadt Bern am Dienstag mitteilte. Zwar gab es im Sommer mehrtägige Hitzeperioden, doch die Badesaison begann durchzogen und endete ebenso. Der Hitzesommer vermochte also die Schlechtwetterphasen nicht aufzuwiegen.