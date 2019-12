Treibhäuser voller Geschenke für Weihnachten

Gegründet wurde dieses Format 2012 «aus purem Eigennutz», wie die Organisatoren auf ihrer Website schreiben: «In Bern gab es vor Weihnachten keine Plattform, an der wir als Designerinnen und Designer ausstellen konnten, und so gründeten wir kurzerhand die Design 22.» Und warum 22? Die erste Ausgabe fand am 22. Dezember 2012 statt und hatte Platz für 22 Designer. Die ersten Jahre war die Design 22 in der Dampfzentrale, dieses Wochenende lädt sie zum dritten Mal in die Orangerie Elfenau ein.

Inzwischen bieten an der Design 22 rund sechzig Designerinnen und Designer ihre Werke an. Viele aus Bern, viele bekannte, aber auch weniger bekannte Aussteller. Die Plattform für Design ist auch ein Begegnungsort, was mit Food- und Barbetrieb, einem DJ und am Samstag um 16.30 Uhr mit einem Konzert von Molly unterstrichen wird.

Mehr Infos: Design22.ch