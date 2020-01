Thomas Fuchs will in den Gemeinderat

Der 53-jährige Fuchs arbeitet als Banker. Wurde er in den vergangenen Monaten auf eine mögliche Kandidatur angesprochen, antwortete er immer ausweichend, dass es für eine solche Kandidatur die Zustimmung des Arbeitgebers brauche. Diese hat er nun offenbar erhalten.

Fuchs wohnt in Niederbottigen. Er ist ein Animal politique. In seiner langen Politkarriere gehörte schon den Parlamenten aller drei Staatsebenen an. Von 1999 bis 2002 sass er im Berner Stadtrat. Anschliessend war er bis im Frühling 2018 Mitglied des Grossen Rates. Wegen der Amtszeitbeschränkung konnte er damals nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Im Jahr 2011 rutschte er zudem für wenige Monate in den Nationalrat nach, er schaffte in den Nationalratswahlen vom gleichen Jahr jedoch die Wiederwahl nicht.

Die SVP tritt zusammen mit der FDP und den Jungfreisinnigen auf einer gemeinsamen Liste an. Für die Freisinnigen soll Bernhard Eicher in die Stadtregierung einziehen. Sein Name wird auf der bürgerlichen Fünferliste doppelt aufgeführt werden. Auf der fünften Linie wird ein Jungfreisinniger antreten.

An einer Medienkonferenz präsentierte die Stadtberner SVP am Donnerstagmorgen ihren Kandidaten. (Bild: Adrian Moser)