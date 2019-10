Thörishaus möchte Verengungen entfernen

In einem Punkt herrscht in Thörishaus Einigkeit: Die Art, wie Köniz die an der Grenze zu Neu­enegg gelegene Sensemattstrasse beruhigt hat, bewährt sich gar nicht. Die umstrittenen Verengungen zu Beginn und zum Ende der Zone beim Bahnhof Thörishaus Dorf stellten im Gegenteil einen Gefahrenherd dar, hiess es an einem Infoabend des Orts­vereins – weil dort zwei Autos nicht kreuzen könnten.