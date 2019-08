Theater-Traum liegt in Trümmern

Daraus wird nichts. Am Montagabend blieben vom Theater-Traum nur noch Trümmer übrig. Die Mitglieder des Theatervereins entschieden, das Projekt aufzugeben und das Gebäude zu verkaufen. So hatte es der Vorstand um Stähli beantragt. «Es hat sich langsam abgezeichnet», sagt der 72-Jährige. Das 1,5 Millionen-Franken-Projekt erwies sich letztlich als zu ambitioniert.

Hoher Betrag offen

An der Versammlung war die Rede von rund 440000 Franken, die für die Realisierung noch fehlten. Laut Stähli hätten aber auch schon rund 200000 Franken genügt, um das Projekt verwirklichen zu können. «Wir hätten improvisieren müssen, aber es wäre gegangen.» Offen wäre aber auch noch gewesen, wie die jährlichen Betriebskosten von mindestens 50000 Franken hätten gedeckt werden können. Doch die Situation war so oder so aussichtslos.

Nun sitzt das Theater auf einer alten Fabrikhalle – und auf hohen Schulden. Wie an der Hauptversammlung erklärt wurde, soll nun eine Interessengemeinschaft dem Theater das Gebäude abkaufen, Kostenpunkt 700000 Franken. Der IG gehören neben Stähli weitere Personen aus dem Theater-Umfeld an. «Das Ziel ist, dass das Theater sämtliche Schulden begleichen kann», sagt der Präsident. Diese Aufgabe stehe nun im Vordergrund. Die IG will das Gebäude als Lagerraum vermieten – welcher Art, sei offen.

Auch die Gemeinde Belp unterstützte das Projekt finanziell. Der Verein habe ein Darlehen von 200000 Franken beantragt, sagt Vizegemeindepräsident Stefan Neuenschwander (SP). Der Gemeinderat sei sehr skeptisch gewesen, habe sich aber dazu durchringen können, ein Darlehen von 150000 Franken zu gewähren. Zur Sicherheit sei es im Grundbuch eingetragen worden. «Das war uns sehr wichtig.»

Schlechter Standort

Neuenschwander besuchte am Montag die Hauptversammlung und verfolgte die Pläne des Vereins genau. «Es war ein sehr ambitioniertes Projekt», sagt er. Bernhard Stähli sei Feuer und Flamme dafür gewesen und habe sich bis am Schluss für eine Lösung stark eingesetzt. Der Standort im Industriequartier und ohne Anschluss an den öffentlichen Verkehr sei aber sicher nicht optimal. Das sei der Knackpunkt gewesen.

«Mit dem Verkauf an das Konsortium hat der Verein die Möglichkeit, rasch einen Schlussstrich zu ziehen.»Stefan NeuenschwanderBelper Gemeinderat

An der Versammlung sei aber deutlich geworden, dass es dem Vorstand wichtig sei, dass niemand zu Schaden kommt. «Mit dem Verkauf an das Konsortium hat der Verein die Möglichkeit, rasch einen Schlussstrich zu ziehen.» Er geht davon aus, dass auch die Gemeinde bald ihr Geld zurückerhält.

Viele Rückschläge

Auf ihrer Suche nach einem Spielort mussten die Belper Theaterleute immer wieder Rückschläge hinnehmen. Im Mai 2018 aber präsentierte Stähli das staubige Industriegebäude als neue Heimstätte. Damals wurde auch Adrian Kurmann als designierter Leiter des Theaters vorgestellt – und Regisseur Peter E. Wüthrich war noch als treibende Kraft mit an Bord. Kurze Zeit später verliess Wüthrich aber den Verein. Seine Vorstellungen der Spielstätte hatten sich nicht mit jenen Stählis gedeckt.

Im August 2018 wurde der Spatenstich gefeiert. Es gab Theatervorführungen, Grillwürste, Weisswein und eine Ansprache von Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP). Doch dann ging wenig. Erst Ende 2018 reichte der Theaterverein das Baugesuch ein für die Umnutzung der Fabrikationshalle in eine «Theaterlokalität», Alkoholausschank inklusive. In diesem Mai erteilte das Statthalteramt die Baubewilligung.

Kein Geld, nur Zuversicht

Doch da war schon längst klar, dass es schlecht um den Theaterbau steht. Bernhard Stähli gab sich zwar noch zuversichtlich. Er stehe in Verhandlung mit potenziellen Geldgebern, sagte er bei Anfragen stets. Doch das nötige Geld kam nicht zusammen. Und so musste die Hauptversammlung entscheiden, wie es weitergeht. Sie beerdigte das Projekt ohne Widerstand.