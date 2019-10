TCS zeigt sich offen für eine Züglete seines Campings

Ist das die Lösung im Hin und Her um den Campingplatz in der Gemeinde Gampelen? Vor zehn Tagen teilte der Kanton mit, man kläre nun ab, ob das heutige direkt am Neuenburgersee gelegene Areal in ein Gebiet in unmittelbarer Nähe verlegt werden könne. Zur Prüfung stünden zwei Parzellen gleich hinter dem sogenannten Seewald.