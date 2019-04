Das Bier glänzte golden in der Sonne, die hinter mir durch das Fenster in das Lokal schien. Ich las ein Buch über tüchtige, schweigsame Männer in skandinavischen Wäldern. Höchst konzentriert. Höchst fasziniert. Ich war glücklich. Bis – ja – bis die Türen aufschwangen, zwei Modis sich an den Nebentisch setzten, Cola Zero bestellten und in meine Beschaulichkeit eindrangen wie eine Kettensäge in einen taufeuchten Wald.