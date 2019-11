Spielplätze für die «Schlafgemeinde»

An der Gemeindeversammlung vom Donnerstag hat die GLP eine Petition eingereicht, welche «neue Begegnungsorte für Jung und Alt» verlangt. Über 300 Personen haben das Anliegen unterzeichnet. «Die Anonymisierung ist stark fortgeschritten», sagte GLP-Präsidentin Ursula Praz im Vorfeld der Versammlung. Insbesondere für Neuzuzüger sei es schwierig, Kontakte zu knüpfen, wenn man sich keinem Verein anschliesse. Ein wichtiger Treffpunkt ist laut Praz das Konolfinger Freibad. In den kalten Jahreszeiten aber fehle ein solcher Ort.

Besonderes Augenmerk will die Partei auf öffentliche Spielplätze legen. Das Angebot sei aktuell schon bescheiden. Und mit der beschlossenen Zusammenlegung der Schulstandorte Dorf und Gysenstein würden zwei bestehende gar verschwinden. Für die GLP ist deshalb klar: Ersatz muss her. Das Geld dafür sei vorhanden. Mit der geplanten Schliessung des Schulhauses Konolfingen Dorf spare die Gemeinde 3 Millionen Franken ein. Dieses Geld soll in die neuen Spielplätze fliessen und in Projekte, von denen nicht nur die Kleinsten, sondern auch Jugendliche und Erwachsene profitieren.