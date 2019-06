So sehen die Casino-Restaurants aus

Die goldene Bar ist das Erste, was Casino-Besucher beim Eintreten sehen. Sie gehört zum Salon d’Or, wo morgens auf runden Hockern und gepolsterten Sitzen Kaffee getrunken und abends Essen und Cocktails kredenzt werden. Von der Decke hängen elegante Leuchten, die mit kugelrunden Stehlampen ergänzt sind. Die goldene Bar geht nahtlos in die Bistrobar über, deren Form sich an die Aareschlaufe um die Altstadt anlehnt. Hier werden vor den Augen der Gäste regionale Gerichte vollendet, erklärt und aufgetischt.