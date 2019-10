So nah und im Alltag doch so fern: Wie die Aare den Oberaargau prägt

Der Oberaargau. Er ist der einzige Teil im Kanton Bern, der die Aare offiziell im Namen trägt. Was zu ihm gehört und was nicht, ist nach Jahrzehnten und Jahrhunderten, in denen sich die Grenzen immer wieder verschoben (siehe Kasten am Textende), erst seit der Bezirksreform von 2010 richtig festgelegt: Der Oberaargau umfasst die 46 Gemeinden im nordöstlichen Zipfel des Kantons Bern rund um Langenthal.