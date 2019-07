So können Sie die BZ auch in den Ferien lesen

Die Ferienzeit ist da. Sonne, Strand und Meer oder auch Berge und Wandern sind jetzt angesagt. Doch viele BZ-Leserinnen und -Leser sind auch an den schönsten Tagen des Jahres daran interessiert, was in ihrer Heimat läuft. Sie wollen wissen, wie die Young Boys in die neue Saison starten. Oder was am Gurtenfestival oder an der Aare läuft.