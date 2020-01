Siegerprojekt zur Sanierung der Ka-We-De vorgestellt

Konkret soll das heutige Nichtschwimmerbecken in seiner Grösse bestehen bleiben, aber künftig unterteilt werden und neu eine 25-Meter-Schwimmbahn für Schwimmerinnen und Schwimmer enthalten. Zudem soll auch eine Sprunganlage installiert werden. Im Winter wird der tiefere Schwimmerbereich mit einem Holzrost bedeckt, wodurch ein Aufenthaltsbereich zwischen den Eisflächen entsteht. Die alte Rutschbahn wird ersetzt. Das zweite Becken der Ka-We-De, das Wellenbad, bleibt in seiner Ausgestaltung bestehen, soll aber sorgfältig saniert werden.

Winterbetrieb in der Ka-We-De

Im Winterbetrieb bleibt das Eisfeld in zwei Eisflächen unterteilt, die neu mit einem Durchgang verbunden werden. Das vereinfache die wahlweise Nutzung des ganzen Eisfelds oder unterschiedliche Nutzungen beider Eisflächen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Eishockey-Vereinssport wird – wie in der Eisstrategie der Stadt Bern festgelegt – nicht mehr in der Ka-We-De stattfinden, sondern in der Eisanlage des Sport- und Freizeitzentrums Weyermannshaus, die in den nächsten Jahren erweitert werden soll. Eishockeyspielen für Kinder und Familien hingegen wird in der Ka-We-De weiterhin möglich sein.

Die Kunsteisbahn und das berühmte Wellenbad Dählhölzli (Ka-We-De) wurde zu Beginn der 1930er-Jahre als eine der ersten modernen, kombinierten Eis- und Wasseranlagen in der Schweiz gebaut. In den 1980er-Jahren wurde sie renoviert und erweitert. Heute ist die Anlage stark sanierungsbedürftig.

Über den nötigen Baukredit wird die Stimmbevölkerung voraussichtlich im Jahre 2022 abstimmen. Erwartet werden Investitionen in der Höhe von 27 bis 35 Millionen Franken. Der Baustart ist für 2025 geplant, nachdem die sanierte Sport- und Freizeitanlage im Weyermannshaus betriebsbereit sein wird.