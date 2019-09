Über der linken Schulter baumelt ein Megafon. In der rechten Hand klingelt das iPhone. Jemand fragt nach der Route der Demo, Jelena Filipovic gibt Auskunft. Denn was am 28. September in Bern läuft, darüber weiss sie Bescheid. Seit einem Monat organisiert sie mit einem Kollektiv die nationale Klimademo.