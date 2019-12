Seeed und Black Eyed Peas kommen auf den Gurten

Dass die Berliner Reggae-Dancehall Kombo Seeed am Donnerstag den Hausberg beehren, war nicht schwer zu erraten. Die Band hat diesen Oktober das erste Album sei sieben Jahren herausgegeben und nach der Hallentour für 2020 diverse Open-Air-Konzerte angekündigt.

Der Headliner am ersten Tag heisst The Chemical Brohters , die nach 12 Jahren wieder nach Bern zurückkehren. Am Donnerstag locken die Veranstalter mit Black Eyed Peas und am Samstag mit The Streets.

Wie es sich fürs Gurtenprogramm gehört, ist auch Rap gut im Line-up. So etwa die Deutschrapperin Juju, der britische Grime Rapper Skepta und Apache 207 aus Deutschland. Und natürlich die Berner Rapurgesteine Chlyklass, die es noch einmal wissen wollen und am 10. Januar ein neues (das letzte?) Album herausgeben. Alle weiteren Bands, die am Gurtenfestival 2020 spielen, finden Sie in unserer Bilderstrecke.