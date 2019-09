Schwimmer verunglückt und verstorben

Am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr wurde im Schwimmbad in Moutier ein leblos im Wasser treibender entdeckt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der Schwimmer umgehend durch den Bademeister an den Beckenrand geholt und mithilfe einer Polizeipatrouille aus dem Wasser geborgen.