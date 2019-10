Schulhausbau mit Fehlstart

Als ob er es geahnt hätte. Beim Spatenstich Mitte Juni erklärte der Vertreter der Implenia AG Bern, die das neue Schulhaus Herrenschwanden als Totalunternehmerin baut, dass es oft schwierig sei, ein solches Projekt ohne Verzögerungen zu realisieren. Aber in Kürze würden die Baumaschinen vorfahren. So stand es in den «Lindacher Nachrichten».