Schleusenwärter Wäfler kurbelt nach wie vor von Hand

Mehr Wasser, weniger Strom

Bekanntlich dient die Matteschwelle nicht nur der Regulierung des Wasserflusses, damit die Mattebewohner keine nassen Füsse kriegen. Seit je hat das Bauwerk auch einen wirtschaftlichen Nutzen. In seiner Anfangszeit, die im Mittelalter liegt, trieb das von ihm in die Matte geleitete Aarewasser die Wassermühlen der Gewerbetreibenden an (siehe Kasten). Heute setzen die abgezweigten Wassermassen die Turbine des Flusskraftwerks Matte in Bewegung. EWB produziert damit mitten in der Stadt Strom für circa 1550 Haushalte.

«Momentan haben wir eine optimale Wassermenge», sagt Andres Wäfler. Er steht mittlerweile auf dem Vorplatz des Wasserwerks. Das Rotieren der Turbine, die sich gleich im Untergeschoss befindet, ist gut hörbar. 40000 Liter Wasser pro Sekunde schiessen in diesem Moment ins Kraftwerk, was einem Output von 800 Kilowatt Leistung entspricht. Maximal können 1160 Kilowatt herausgeholt werden. Doch solche Maximalwerte sind nur im Winter realisierbar.

Es klingt paradox, aber wenn die Aare viel Wasser führt, kann weniger Strom produziert werden. Der Grund liegt beim Gefälle. Denn es gilt: Je grösser das Gefälle, desto mehr Energie kann gewonnen werden. Beim Schwellenmätteli ist die Situation die folgende: Egal, wie viel Wasser die Aare führt – höher als 500,3 Meter über Meer darf sie im Kanal, der zum Kraftwerk führt, nicht sein. So ist es in der Konzession festgelegt. Am unteren Ende des Kraftwerks, wo das turbinierte Wasser wieder in die Aare fliesst, ist der Wasserstand im Winter niedriger und das Gefälle folglich grösser. Dreieinhalb Meter hoch kann dieses höchstens werden – im Vergleich zu einer Staumauer eine Winzigkeit.

200 Tonnen Kehricht

Am Ende der Besichtigung steht Andres Wäfler beim Rechen, an dem Unrat hängen bleibt, bevor er ins Kraftwerk fliesst. An warmen Sommertagen sind das vornehmlich Bierdosen, Picknickabfälle, Frisbees, Liegestühle, auch mal Gummiboote. EWB-Mitarbeiter können sich so jeweils einen Reim darauf machen, was weiter flussaufwärts los war. Dass es ein bemanntes Boot bis hierher schaffe, sei «höchst selten», sagt Wäfler, der seit 26 Jahren bei EWB arbeitet. Er und sein Team fischen jährlich circa 200 Tonnen Kehricht mitsamt Treibholz in der Matte aus der Aare.