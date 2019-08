Scharf geschossen

«Mich nervt, dass der neue Gemeinderat dafür verantwortlich gemacht wird», sagte Luginbühl. Dabei habe der Rat dieses Dossier als Altlast übernommen. Seit zehn Jahren seien die Grundlagen vorhanden. Jetzt müsse es raus, und er nannte die Schuldige: «Die frühere Gemeindepräsidentin Elsbeth Maring-Walther hat das Dossier verschleppt, in einer Schublade verstaut.»

Luzi Bergamin (GFL) wandte sich sofort an Luginbühl: «Es ist nicht der Moment, um dreckige Wäsche zu waschen.» Es liege am Gesamtgemeinderat, zu handeln, bevor man das Messer am Hals habe. Und SP-Fraktionschef Wolfgang Eckstein verteidige seine Parteikollegin. Der Gemeinde habe damals das Geld gefehlt, um die Sanierung anzugehen. Eckstein erinnerte an den Finanzfehlbetrag und eine Zeit ohne gültiges Budget.

Aufrüstung zwingend

Es wurde nicht nur über Schuldige diskutiert. Auch in der Sache selber gingen am Donnerstagabend die Meinungen auseinander. Unbestritten war nur die Tatsache, dass der unter anderem mit Blei belastete Boden des Kugelfangs saniert werden muss. Bei der schiesstechnischen Aufrüstung der Anlage mit künstlichen Kugelfängen und neuer Trefferanzeige gingen die Meinungen auseinander. Diese sind erforderlich, damit der Schiessstand auch nach 2020 noch betrieben werden darf.

Die Mehrheit erinnerte daran, dass die Gemeinde verpflichtet sei, eine Anlage für die Erfüllung der Schiesspflicht zur Verfügung zu stellen. Sonst müsste sich Münchenbuchsee auf einem anderen Stand einkaufen. Das könnte teuer werden, wie eine Zusammenstellung in den Unterlagen zeigte. Der FDP waren diese Angaben zu wenig transparent, weshalb sie beantragte, diesen Teil zu verschieben.

Kredit nicht gekürzt

Die GFL wollte die Anlage für die Pistolenschützen ausklammern. Hier habe die Gemeinde keine Verpflichtung. Ein einzelner Verein werde dadurch mit 80000 Franken unterstützt. Der EVP-Sprecher warnte davor, Vereine gegeneinander auszuspielen. SVP und BDP stellten sich voll hinter das vorgelegte Projekt.

Das Parlament lehnte sowohl den FDP- als auch den GFL-Antrag deutlich ab. Mit 25 zu 6 Stimmen bei 4 Enthaltungen genehmigte es den Kredit von 861500 Franken für die Bodensanierung und die Installation von künstlichen Kugelfangsystemen. Die Gemeinde rechnet mit Subventionen und einer Beteiligung der Schützenvereine in Höhe von insgesamt gut 436000 Franken.