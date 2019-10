Runde Nummer sechs für Hess

Der Apéro ist angerichtet, die Wahlergebnisse liegen ausgedruckt auf dem Tisch. Nur die Gewählten, die fehlen noch.

Um Viertel nach vier Uhr betritt Lorenz Hess (BDP) die Gemeindeverwaltung von Stettlen. Er nimmt ein Bier, stösst mit Verena Zwahlen, Leiterin der Gemeindeverwaltung, an und nimmt ihre Gratulation entgegen. Doch überglücklich sieht Hess nicht aus.

Er zeigt auf das Wahlprotokoll. Als Gemeindepräsident ist er zwar still gewählt, aber auf der Gemeinderatsliste taucht sein Name erst auf Platz vier auf. Nicht gerade ein Glanzresultat, muss er zugeben. In so vielen Jahren als Präsident mache man sich halt nicht nur Freunde.