Am Donnerstag griff die SVP in der Stadtratsdebatte über die Reitschule wieder einmal zu einem ihrer Lieblingsinstrumente: der Filibusterei, laut Wiki­­pedia die «Taktik einer Minderheit, durch Dauerreden eine ­­Beschlussfassung zu verhindern oder zu verzögern». Für die einsam am rechten Rand politisierende SVP ist sie normalerweise die einzige Möglichkeit, im Stadtparlament einen Erfolg zu feiern – so man gelungene Sabotageakte denn als Erfolg bezeichnen mag.