Restaurant Mühlirad ist geschlossen

Auf der Website steht, dass das Lokal per Ende Juni geschlossen wurde. Was mit den Räumen passiere, sei noch unklar. Laut Quartierbewohnern ist der Pächter im Pensionsalter, was der Grund für die Schliessung sein könnte. Das Haus ist im Besitz der Brauerei Rugenbräu, welche der Familie Hofweber gehört.

Beim Eingang vom Mühlirad hängt das Schild. (Bild: Beat Mathys)