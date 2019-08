Raubüberfälle auf Geschäfte: Sieben Jugendliche angezeigt

Fünf Jugendliche, die im Zusammenhang mit den drei Raubüberfallen verdächtigt wurden, konnten bereits im März angehalten werden. In den Einvernahmen zeigten sie sich teilweise geständig, am 9. Februrar 2019 in Villeret, am 23. Februar 2019 in Le Landeron (NE) und am 7. März 2019 in Villeret an den Überfällen auf Bäckereien beteiligt gewesen zu sein. Sie wurden in Untersuchungshaft genommen.

Gefesselter konnte sich befreien

Anlässlich des letzten Überfalls in Villeret war ein Mann bedroht und an einen Stuhl gefesselt worden. Er hatte sich selbstständig befreien und die Polizei alarmieren können. Die mutmasslichen Täter waren jedes Mal samt Beute in entwendeten Autos geflüchtet. Eines der Fahrzeuge war am 25. Februar 2019 ausgebrannt in einem Wald in Bellmund gefunden worden. Gemäss den Untersuchungen der Kantonspolizei Bern wurde das Auto angezündet.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei zwei weitere mutmasslich beteiligte Personen identifizieren. Den insgesamt sieben Beschuldigten werden weiter Einbruch- sowie Fahrzeugdiebstähle in Biel und Bellach (SO) vorgeworfen. Gemäss dem aktuellen Kenntnisstand beträgt die Deliktsumme über als 80'000 Franken, wie die Kapo schreibt. Der entstandene Sachschaden belaufe sich gegen 4'500 Franken.

Drei der Beschuldigten wurden bei der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland, die anderen vier bei der Jugendanwaltschaft angezeigt.