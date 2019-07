Raub: Mehrere Täter stürzen sich auf Mann

Es war zwischen 4 und 5 Uhr am frühen Sonntagmorgen, als ein Mann zu Fuss im Bereich der Kreuzung beim Henkerbrünnli unterwegs war. Plötzlich entriss ihm ein Unbekannter sein Smartphone und flüchtete daraufhin via Fussgängerstreifen über die Neubrückstrasse in Richtung Troxlerrain.

Der Bestohlene wollte daraufhin dem Täter folgen, wurde aber kurz nach dem Fussgängerstreifen von mehreren unbekannten Männern angegriffen und zu Boden gestossen. Die Unbekannten stahlen dem Mann weitere Wertsachen und entfernten sich anschliessend via Troxlerrain in Richtung Grosse Schanze. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend.

Das Opfer wurde beim Angriff leicht verletzt. Nach dem Vorfall bestieg der Mann beim Bahnhof ein Taxi und sprach mit dem Fahrer über das Geschehene.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Insbesondere werden der genannte Taxifahrer, aber auch weitere Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 634'41'11 zu melden. (chh/pd)