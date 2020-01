Quasimodo schliesst für immer

In der Bar Quasimodo an der Rathausgasse ist ausgetanzt. Markus Wittwer ist seit 1998 dort Pächter. Er habe den Vertrag per Ende Januar 2020 gekündigt, um eine neue Herausforderung anzugehen, heisst es in einer Mitteilung.

Die Besitzerin – die J. Hofweber & Cie. – sucht eine Nachfolge für den Gastrobetrieb. Sobald der Nachfolger und damit das Konzept feststünden, würden nötige Renovationsarbeiten definiert und umgesetzt. Deshalb bleibt das Quasimodo vorerst geschlossen. Am Samstagabend findet der letzte Anlass statt.