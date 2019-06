Quartier des himmlischen Friedens

«Ich kenne viele Leute im Quartier, die dieses Wochen­ende die Flucht ergreifen und es weit weg von Bern verbringen», sagt Heini Gysel, Präsident der Nachberegruppe Obstberg. Die Quartiervereinigung sei von Beginn an dezidiert gegen die Formel E gewesen: «Ein Autorennen gehört nicht in ein Stadtquartier.» Ziehe man die nun sichtbaren massiven Auswirkungen in Betracht, hätte man die betroffene Bevölkerung in den Meinungsbildungsprozess einbeziehen sollen.

Protest mit Humor

Gysel sei immer klar gewesen, dass «unsere Kritik nicht diese Austragung verhindert, aber eine mögliche zweite». Die Verärgerung im Quartier habe in den letzten Tagen noch einmal massiv zugenommen und auch die jüngere Generation erfasst. «Was die Leute aufbringt», so Gysel, «ist die Summe kleiner Unzulänglichkeiten.» Etwa mit der Kommunikation überforderte Organisatoren, ein Bus, der nun doch schon nicht mehr fährt, ein Arzt, der seine Sprechstunde kurzfristig verschiebt, weil er wegen des E-Prix im Stau steht.

Gysel wird vom Rennen höchstens einen kurzen Augenschein nehmen, den Samstag wird er hauptsächlich am Formel-E-Alternativfest am Egelsee verbringen: «Dieser Obstberg-Geist ist mir wichtig, wir protestieren nicht miesepetrig, sondern mit Humor und guter Laune.»

Gut gelaunt ist auch die FDP-Politikerin Christina Gartenmann. Sie lebt im Obstberg direkt an der Rennstrecke. Pragmatisch nutzt sie den Renntag für einen privaten Event, sie hat Mitarbeiter, Kunden und Freunde eingeladen, sich das Auto­rennen live von ihrem Garten aus anzuschauen: «Kaum jemand hat je ein Autorennen gesehen, die Leute sind interessiert. Ich freue mich.»

Sie finde es toll, habe sich die Stadt für einmal zu einem Grossevent durchgerungen: «Es tut Bern gut, sich damit zu konfrontieren.» Natürlich zahle man einen Preis, aber die Einschränkungen hält sie für verkraftbar, sie selber habe beste Erfahrungen mit den Organisatoren gemacht, die hilfsbereit seien und ihr alle nötigen Informationen geliefert hätten. Sie wolle den Event unvoreingenommen verfolgen und sich dann erst eine Meinung bilden, ob die Bilanz für Bern positiv sei.