Publibike errichtet mobile Ausleihstation

Mitarbeiter von Publibike haben auf dem Berner Bahnhofplatz eine mobile Ausleihstation errichtet. Diese befindet sich an derselben Stelle vor der Heiliggeistkirche wie jene Station, die derzeit wegen eines technischen Problems ausser Betrieb ist.

Seit die mobile Station am Dienstagabend in Betrieb genommen wurde, sind wieder Velos verfügbar. Diese werden wie gewohnt in der App angezeigt.

Das Problem ist damit aber noch nicht vollständig behoben. Etwa jedes dritte Velo funktioniere momentan, sagt Publibike-Sprecherin Katharina Merkle am Dienstagabend auf Anfrage.

Störung dauert seit mehr als einem Tag an

Die Station am Bahnhofplatz funktioniert seit Montagmittag nicht mehr. Die Rückgabe der Velos funktioniert zwar, die Ausleihe der Velos ist hingegen nur noch vereinzelt möglich. Der Grund für die Panne ist ein Softwareproblem. «Unsere Mitarbeiter haben zwar über Nacht ein Softwareupdate vorgenommen, leider besteht aber weiterhin ein Problem», sagt Benjamin Küchler von Bernmobil.