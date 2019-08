Preisgelder für zwei 100-jährige Berner Institutionen

Das Preisgeld von 75'000 Franken will die Institution für die Weiterentwicklung des Kursangebots und in zusätzliche Werbemassnahmen stecken, wie aus einer Mitteilung der Burgergemeinde Bern vom Donnerstag hervorgeht. Ausserdem soll das Geld Verbesserungen am Schulhaus an der Grabenpromenade ermöglichen.

Die Frauenzentralen haben sich in der Schweiz seit dem ersten Weltkrieg gebildet. Ihr Ziel: die Gleichstellung von Frau und Mann in Arbeitswelt, Gesellschaft und Politik. Die Frauenzentrale Bern besteht seit 1920. Sie ist eine Drehscheibe für engagierte Frauen, Frauenorganisationen, Behörden, politische und soziale Institutionen.

Die Frauenzentrale will ihr Preisgeld von 75'000 Franken in die Verbesserung ihres IT-Systems stecken. Weiter soll das Preisgeld mithelfen, Lücken im Dienstleistungsangebot zu schliessen und einen Nothilfefonds zu speisen.

Die Burgergemeinde Bern verleiht die Preise am 20. November. Bis anhin vergaben die Bernburger zwei Grosse Preise, den Kulturpreis und den Sozialpreis. 2018 wurden sie letztmals gesondert vergeben.

Seither hat die Burgergemeinde neue Leitlinien für die Preisvergabepraxis erarbeitet und in Kraft gesetzt. Anstelle der bisherigen, auf bestimmte Bereiche ausgerichtete Preise vergibt die Burgergemeinde neu Preise an Institutionen, Aktivitäten und Personen aus allen Bereichen der Engagements in Kultur und Gesellschaft Daneben gibt es den Prix Effort, mit dem die Burgergemeinde Projektideen, Engagements oder Begabungen von jungen Talenten auszeichnet.