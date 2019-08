«Poststrasse Süd» geht in die öffentliche Auflage

In Ostermundigen soll zwischen dem Bahndamm und der Poststrasse ein neues Dienstleistungsgebäude entstehen. Der Gemeinderat hat die Planungsvorlage Poststrasse Süd in die öffentliche Auflage geschickt.

In dem Büro- und Gewerbehaus will der Touring Club Schweiz (TCS) seine Deutschschweizer Verwaltungszentren zusammenfassen. Der Hauptsitz bleibt aber weiterhin in Vernier GE.

Den Büro- und Gewerbekomplex in der Nähe des Bahnhofs Ostermundigen wird durch die Grundeigentümerin HRS Real Estate realisiert, wie die Gemeinde in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Der TCS beabsichtigt, frühestens ab 2021 als Langzeitmieter in einen Teil des Neubaus einzuziehen.