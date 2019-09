Parlament sagt Ja zur Steuererhöhung

Es ist der Durchbruch in einer langwierigen Angelegenheit: Das Könizer Parlament hat sich Montagabend kurz vor Mitternacht dafür ausgesprochen, dass in der Gemeinde die Steuern nächstes Jahr um ein halbes Zehntel von 1,49 auf 1,54 Einheiten und damit aufs Niveau der Stadt Bern angehoben werden sollen. Dies, nachdem der Gemeinderat in den vergangenen Jahren mit demselben Vorhaben bereits mehrfach gescheitert war – letztmals vor Jahresfrist.