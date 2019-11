Papiliorama schafft Platz für Vogelzucht

Umso glücklicher ist sie, dass zumindest für die drei grossen Gewächshäuser eine Lösung gefunden werden konnte: In Zukunft werden diese beim Papiliorama in Kerzers zu stehen kommen. Ein Glückstreffer, so Klopfstein: «Die Organisation leistet einen wichtigen Beitrag, deshalb bin ich froh, dass ich sie unterstützen kann.»

«Wir sind sehr dankbar für das grosszügige Geschenk.»Korakot Christoph Jenni, Hauptplaner Papiliorama

Bereits 2017, als die Schliessung ihres Geschäfts absehbar wurde, habe sie die Gewächshäuser dem Papiliorama angeboten. «Sie halfen mir damals bei der Bestimmung einer seltenen Pflanze», erzählt sie, «an den Gewächshäusern hatten sie aber noch kein Interesse.»

Geändert hat sich dies im Rahmen des Projekts Papilio­rama 2030: In den kommenden Jahren soll das Areal in Kerzers um ganze elf Ausstellungsbereiche wachsen. Sozusagen als «Supplement» werden an einen davon die Gewächshäuser von Therese Klopfstein angehängt.

«Im vergangenen Sommer durften wir die drei Glasbauten in Laupen abbauen», erzählt Korakot Christoph Jenni, Hauptplaner des Papilioramas, «zurzeit sind wir daran, diese bei uns zu zwei grossen Häusern wieder zusammenzusetzen.»

1,2 Meter höher

«Wir sind Therese Klopfstein sehr dankbar für das grosszügige Geschenk», so Jenni. Im einen Teil werde man die hauseigene Pflanzenproduktion unterbringen, im anderen sollen künftig Vögel für die neuen Ausstellungen gezüchtet und aufgezogen werden. «Beide Bereiche werden für die Besucherinnen und Besucher zugänglich sein.»

Zurzeit ist das Papiliorama auf Hochtouren daran, die Gewächshäuser wieder aufzubauen. Damit auch die exotischen Bäume darin Platz finden, werden sie mittels Steinmauern um 1,2 Meter in die Höhe gehoben.

Wenn alles gut läuft, wird das multifunktionelle Gewächshaus im kommenden Frühjahr fertiggestellt – die Besucher müssen sich aber noch etwas gedulden. Zugang erhält man erst, wenn der angehängte Ausstellungsbereich eröffnet wird.