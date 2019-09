Nichtangriffspakt vor den Zäziwiler Gemeindewahlen

In einem Monat kommt es in Zäziwil zum Superwahlsonntag. Die Stimmberechtigten werden am 20. Oktober sowohl die Wahlzettel für die National- und Ständeratswahlen als auch für ihren Gemeinderat in der Urne versenken. Während sich die Ausgangslage vor den nationalen Wahlen unberechenbar präsentiert, geht es in Zäziwil überschaubarer zu und her.