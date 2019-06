Neue «Leitmesse der Fertigungsindustrie» in Bern

Die drei Partner sprechen in einer Mitteilung vom Montag von einer «neuen Leitmesse der Fertigungsindustrie» in der Schweiz. In den nächsten Monaten werde es darum gehen, den Markenauftritt, das detaillierte Programm und das genaue Angebot der Messe zu erarbeiten. Ab 2021 soll die Messe alle zwei Jahre stattfinden.

Tecnoswiss ist der Zusammenschluss der Schweizer Handelsfirmen für Werkzeugmaschinen, Ausrüstungen und Werkzeuge. Swissmechanic ist der Arbeitgeber-, Fach- und Berufsverband der mittelständischen Unternehmer in der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche.