Nachbessern, bis die Bewilligung passt

Dieses Mal will die Feuerwehr auf Nummer sicher gehen: Ein Feuerwehrmann lotst das Autodrehleiter-Fahrzeug vorsichtig die enge Notzufahrt zu den Häusern hoch. Die Räder teilweise im Kiesbett, kommt es nur hauchdünn an der Spielplatzschaukel und an den Büschen vorbei. Immerhin: Beim vorherigen Fahrversuch wurde die Schaukel noch touchiert. Beim ersten blieb das Fahrzeug gar im Kies stecken. «Die Einfahrt ist sehr anspruchsvoll, aber machbar», so die Einschätzung des Fahrzeug-Kommandanten.