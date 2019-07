Nach 36'467 Kilometern kracht es

Erinnern an den Unfall kann sich Marc Suter nicht. Einzig dank seines Navigationsgeräts kann er nachvollziehen, dass er an diesem Tag vor gut einer Woche knapp 100 Kilometer auf seinem Motorrad zurückgelegt hatte, ehe es krachte. Suter war in Mexiko unterwegs, unterwegs zu einem neuen Weltrekord.

Der Berner war zu diesem Zeitpunkt seit27 Tagen im Sattel seiner Maschine, hatte Russland durchquert, war mit dem Flugzeug nach Kanada geflogen und die ganze Küste von Nordamerika runtergefahren – insgesamt 36'467 Kilometer hatte er auf der Strasse und in der Luft abgespult, weitere 40'000 wären noch dazugekommen, hätte er seinen Traum verwirklichen können. Aber dazu kam es nicht.

Stürze, Sand, Trockenheit

Suters Plan war ambitioniert: In 60 Tagen den Globus umrunden, dabei 36 Länder passieren und 78'000 Kilometer zurücklegen – auf dem Töff, seiner geliebten Yamaha «Teni». Er spinne, hörte er im Vorfeld häufig. Aber: «Ich bin ein Wettkampftyp und will diesen Weltrekord», sagte er beim ersten Besuch, drei Monate vor der Abreise. Und das Unterfangen, das ihn seit über drei Jahren beschäftigte, begann vielversprechend. Am 1. Juni bestieg der 36-Jährige in seinem Zuhause im Berner Jura seine Maschine und fuhr Richtung Norden.

Marc Suter vor seiner Abreise. Foto: Beat Mathys

Knapp zwei Tage später war bereits die russische Grenze in Sicht. «Schon ganz zu Beginn geschahen aber unvorhergesehene Dinge, die mir vor Augen führten, auf was für ein Abenteuer ich mich eingelassen hatte», erklärt Suter. Sein Navi lotste ihn beispielsweise über die kürzeste Strecke, die Strassenverhältnisse in Russland seien teilweise katastrophal gewesen. «An einem Tag bin ich mit meinem Töff dreimal gestürzt und konnte nur wenige Kilometer fahren.»

Um sich keinen Rückstand einzuhandeln, sass der Berner, der in Worblaufen und Aarberg aufgewachsen ist, mehrmals über zwanzig Stunden am Stück auf seiner Yamaha.

Schliesslich erreichte Marc Suter rechtzeitig das russische Wladiwostok, von wo aus er nach Nordamerika flog, um seine Reise fortzusetzen. Auch dort hatte der 36-Jährige mit Problemenzu kämpfen, diesmal gesundheitlicher Natur. «Durch die trockene Luft und Sandpartikel riss die Netzhaut an meinem Auge.» Dieser Zwischenfall bedeutete für den Töfffahrer: Stillstand, Arztbesuche, Medikamente, Ruhe.

«Irgendwann versuche ich das Ganze noch einmal, mit einer noch genaueren Organisation und Planung.» Marc Suter

Fünf Tage lang konnte Suter deswegen nicht weiterfahren. «Was mir in dieser Situation am meisten geholfen hat, war die Freundlichkeit der Menschen überall.» Fremde wurden zu Freunden, nahmen ihn bei sich zu Hause auf, bis er wieder in den Sattel steigen konnte. Die Be­gegnungen mit Mechanikern, Polizisten, anderen begeisterten Töfffahrern – sie seien etwas vom Wertvollsten auf seiner Reise gewesen.

OP am offenen Herzen

Vor gut einer Woche dann ist Marc Suter kurz vor der Grenze zu Guatemala. Es ist der ver­hängnisvolle Tag, an dem er sein Abenteuer begraben muss. Als er im Spital mit einer Gehirnerschütterung und einem angeschlagenen Becken erwacht, habe ihm der Sanitäter erst die Situation erklären müssen – die Erinnerungslücke umfasst bis heute den ganzen Tag des Unfalls. Gemäss Polizeiberichten ist sein Töff mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, das ihm den Weg abgeschnitten hatte.

Suters Zustand verbessert sich rasch, der seiner Yamaha hingegen nicht. Als er das Spital verlassen darf und seinen Töff in Augenschein nimmt, habe er gewusst: «Das ist etwas Gröberes.» Viele wichtige Elemente sind beschädigt, das Herzstück der Elektronik nicht mehr funktionstüchtig. «Das hätte quasi eine Operation am offenen Herzen bedeutet», umschreibt Suter den Zustand des Motorrads.

Kurz darauf steht der Entschluss fest: Die Mission Welt­rekord wird abgebrochen. «Klar, im ersten Moment war die Enttäuschung extrem gross.» Schon wenig später weiss der Berner aber: «Irgendwann versuche ich das Ganze noch einmal, mit einer noch genaueren Organisation und Planung.»

Und jetzt? Marc Suter flog am Samstag wieder in die Schweiz – und noch gleichentags wird er das Motorrad eines Freundes besteigen, um nach Schottland zu fahren. Das Töff-Virus, es lässt ihn einfach nicht los.

